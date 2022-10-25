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الثلاثاء، 25-10-2022 06:00 م

مدير الأمن العام يوجه بمساندة تنفيذ حملة سلامتك بتهمنا

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، الحملة التوعوية الخاصة بتعزيز السلامة العامة للمواطنين خلال فصل الشتاء"سلامتك بتهمنا".

وأكّدت المديرية على ضرورة اتباع الإرشادات والتحذيرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، وانتهاج ثقافة وقائية خلال فصل الشتاء بشكل عام، وخلال حالات عدم الاستقرار الجوي.

ووجّه مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة كافة المديريات والإدارات المعنية إلى تسخير كافة الإمكانيات لمساندة تنفيذ هذه الحملة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي وإرشاد الموطنين عن إجراءات السلامة العامة، وتجنب السلوكيات الخاطئة، والحوادث الناجمة عنها.

وأكّد اللواء عبيدالله المعايطة، على أهمية الشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية كافة، والتنسيق المستمر بين الوحدات والتشكيلات لرفع مستوى الجاهزية، وتفعيل الخطط العملياتية والتوعوية، ووضعها موضع التنفيذ.

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