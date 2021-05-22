حجاوي لـ الوكيل : المولّدات لعبت دورا في تلاشي الخطر عن المستشفيات

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتـــور بسام حجاوي، أنه قام بالتجوّل أمس الجمعة في العديد من مستشفيات المملكة ، بعد انقطاع الكهرباء الشامل ، للوقوف على مدى جاهزيتها في ظل "الظرف الطارئ" ، الذي شهدته - المملكة - .

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ولفت حجاوي ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّه تم الاتصال " عشوائيا "بمراكز التطعيم ، للوقوف على مدى تأثير انقطاع الكهرباء عليها من منطلق المسؤولية تجاه الوطن والمواطن ، وزاد " أن نظام الجودة والاعتمادية، له التاثير الايجابي في إلزامية توفير مولدات كهربائية احتياطية، لتفادي مثل ما حدث بشكل طارئ ومفاجئ " .

" لم تسجّل أيّة مشكلة على الإطلاق بشأن تبريد المطاعيم ولا بشأن عمليات تزويد الأكسجين للمرضى ، وفق ما صرّح به وزير الصحة الدكتور فراس الهواري" ، بحسب حجاوي ، الذي أوضح أن الهواري دعا بشكل عاجل المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الأكسجين في المنازل الاتصال بالطوارئ أو التوجه للمستشفيات لمتابعة حالتهم، لحين حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي -حينها - .