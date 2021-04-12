حرتوقه يثمن اهتمام مصر بدفع العلاقات الاستثمارية الثنائية



الوكيل الاخباري -

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نظمت هيئة الإستثمار الأردنية الإثنين ورشة عمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية بحضور رئيس هيئة الإستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حرتوقه ونيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مستشار الرئيس المهندس ناجي ابو العلا وخبراء واخصائيين من كلا الجانبينرئيس هيئة الإستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حرتوقه ثمن اهتمام الجانب المصري الشقيق في دفع العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص الى المزيد من التقدم والنجاح، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الجانبين والتعرف على افضل اساليب تقديم الحوافز والتسهيلات والاعفاءات للمشاريع الاقتصاديه وتقديم اي استثناءات للمستثمرين لتسهيل اعمالهم وتحفيز استثماراتهمواستعرض حرتوقه خلال اللقاء لمحة عامة عن نشأة هيئة الإستثمار وأهم إنجازاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين والهادفة إلى توفير بيئة إستثمارية جاذبة وتنافسية، إضافة إلى تقديم إيجاز عن أهم الخطوات المستقبلية الهادفة لتحسين واقع البيئة الإستثمارية كإعداد قانون استثمار جديد يهدف الى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، اضافة الى انجاز مشروع استراتيجية جديدة لترويج الاستثمار للفترة (2021-2024) بالتعاون مع البنك الدوليكما تم إطلاع الجانب المصري على الأدوات التي تتبعها هيئة الإستثمار في الترويج للأردن خلال جائحة كورونا، إضافة إلى آليات تمكين المستثمر القائم والعمل على زيادة حجم الصادرات الأردنية للخارج، وخطوات العمل التي تم من خلالها تم تحديد أهم القطاعات الإستثمارية الواعدة كالزراعة، والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والتعدينمستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس ناجي ابو العلا بارك في مطلع كلمته لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وللشعب الأردني بمناسبة مئوية تأسيس الدولة، مؤكداً على أهمية العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وتوثيق أطر التعاون بينهما في كافة المجالات خاصةً الإقتصادية والإستثمارية. وتحدث خلال اللقاء عن أهم الإجراءات والإصلاحات التي أتبعتها جمهورية مصر في تحسين واقع البيئة الإستثمارية واستعدادهم لنقل تجربتهم إلى الأردنمن الجدير بالذكر أن ورشة العمل التي نظمتها هيئة الإستثمار الأردنية ستعقد على مدار يومين وسيتم التطرق لعدة محاور كإنشاء وتطوير مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء وتطوير نظام النافذة الاستثمارية والخدمات التي تقدمها، والإجراءات المتخذة لرعاية المستثمرين، وكيفية إنشاء وتطوير المناطق التنموية والحوافز والامتيازات التي تتمتع بها، إضافة إلى محور دور الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي واستراتيجات استقطاب الاستثمار والفرص الاستثمارية