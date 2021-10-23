السبت 23-10-2021
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حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يلتقي فاعليات شبابية في العقبة

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السبت، 23-10-2021 06:53 م

حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يلتقي فاعليات شبابية في العقبة

العقبة


الوكيل الاخباري - نظم حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس اليوم السبت، لقاء مع فاعليات شبابية وثقافية في العقبة ركزت على أهمية العمل الحزبي في ضوء ما اوصت به اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية التي رفعت توصياتها اخيرا إلى الحكومة.

وقال رئيس لجنة السياحة والنقل والخدمات النيابية النائب عبيد ياسين، إن مدينة العقبة محط انظار وافئدة الاردنيين جميعا، ونحن نسعى إلى تحقيق الرؤى الملكية السامية نحو الاصلاح السياسي الشامل لنكون في الاردن الانموذج الامثل في المشاركة الشعبية في صنع القرار.

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