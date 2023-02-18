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السبت، 18-02-2023 02:29 م

حزن يعم إربد بعد وفاة السيدة هاجر الدرادكة

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة سيدة العمل التطوعي وعضو المجلس البلدي سابقا هاجر الدرادكة (أم بشار) في محافظة إربد.

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ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن السيدة الدرادكة توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.


وأضافوا أن جثمان الفقيدة شُيع اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد زوبيا الكبير في المزار الشمالي إلى مقبرة البلدة.


وعبر رواد مواقع التواصل عن حزنهم بوفاة السيدة الدرادكة، حيث عرف عنها أنها صاحبة خلق حسن وسيرة طيبة ومحبة للعمل التطوعي ومساعدة المحتاجين.


ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الدرادكة بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرتها الطيبة خلال حياتها.


 




 

 


 

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