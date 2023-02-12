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الأحد، 12-02-2023 10:34 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب وزوجته في سحاب

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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  خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب عبدالله أسامة وزوجته وعد علي في منطقة سحاب جنوبي العاصمة عمان.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" ان الشاب عبدالله (22 عاما) وزوجته وعد توفوا اختناقا إثر تسرب غاز المدفئة في منزلهما.

وبينوا أنه لم يمضي على زواجهما أقل من عام بعد أن قررا أن يكملا حياتهما معا وشاء القدر أن تكون النهاية معا أيضا.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسهما ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان .



 

 




 

 


 

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