حسم الجدل حول عودة عمل "تيك توك" في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع عودة عمل منصة "تيك توك" دون الحاجة إلى تطبيق "VPN" الذي يتيح الوصول إليه، في الاردن .



وقال المصدر أن خطأ تقني وراء عودة التطبيق على بعض خطوط إحدى شركات الاتصالات، وأشار إلى معالجة الخطأ التقني على الفور لإعادة تعطيله مجددا.



وفي وقت سابق تناقل مستخدمو منصات تواصل اجتماعي في الأردن أنباء تتحدث عن عودة عمل منصة "تيك توك" دون الحاجة إلى تطبيق "VPN" الذي يتيح الوصول إليه.



وأوقف الأردن مؤقتا خدمات منصة "تيك توك" في 16 كانون الأول من العام الماضي؛ بعد إساءة استخدامه، وعدم تعامل المنصة مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى".

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