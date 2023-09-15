الجمعة 15-09-2023
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هل رُفع الحظر عن منصة تيك توك في الأردن ؟

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الجمعة، 15-09-2023 05:26 م

هل رُفع الحظر عن منصة تيك توك في الأردن ؟

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الوكيل الاخباري - تناقل مستخدمو منصات تواصل اجتماعي في الأردن أنباء تتحدث عن عودة عمل منصة "تيك توك" دون الحاجة إلى تطبيق "VPN" الذي يتيح الوصول إليه.

وأوقف الأردن مؤقتا خدمات منصة "تيك توك" في 16 كانون الأول من العام الماضي؛ بعد إساءة استخدامه، وعدم تعامل المنصة مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى".

وكانت وحدة الجرائم الإلكترونية، قالت سابقا، إنّ منصّة "تيك توك" لم تتعاملْ مع إساءة استخدام المنصّة من مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل في ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، قد أشار سابقا إلى أن "تيك توك" أزال نحو 300 ألف مادة عن المنصة، لكنها "لم تتحدث عن فيديوهات لا أعتقد أن أي مجتمع يقبلها".

واعتبر أن "مشكلة ‘تيك توك‘ التي اعترفوا فيها أن رقابتهم على الفيديوهات أقل من المنصات الأخرى" وقال إذا عالجت المنصة هذه المشكلة "قد نعود للحوار".

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