حسن يوسف يعلق على إعتزال الممثلين

الوكيل الإخباري - أبدى الممثل المصري حسن يوسف، رأيه في اعتزال الفنانين والممثلين، وقال إن الممثل الذي يعلن اعتزاله، كأنه يعلن غضبه على مهنة التمثيل، لذلك هو ضد أي فنان يعلن اعتزاله.

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ولفت يوسف إلى أن السبب وراء اعتزال الفنانين، هو عدم الوعي الكافي لدى المنتجين، وأضاف :"يتخذ الفنان قرار الاعتزال لعدم تلقيه أدواراً جيدة تليق بمسيرته".



كلام الممثل حسن يوسف جاء في حديثه لجريدة "الوطن" المصرية.



من جهة ثانية، كان كشف يوسف منذ فترة، تفاصيل علاقته بالفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وتحدّث عن خطأ إرتكبته سعاد قائلاً: "إن سعاد حسني أخطأت عندما اختارت الذهاب إلى لندن"، وأشار إلى أن المنتجين والمخرجين كانوا سيتهافتون عليها لو ذهبت إلى لبنان، وذلك في مداخلة ليوسف مع قناة "الشمس".

المصدر - الفن