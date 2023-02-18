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السبت، 18-02-2023 10:37 ص

حسين العمري ينشر صورة تجمعه مع نجله أيهم بعد العثور عليه أمس من قبل الأمن

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الوكيل الإخباري - نشر حسين العمري، والد الطفل الأردني أيهم، صورة تجمعه مع نجله في منزله بمنطقة حبكا جنوب إربد، بعد العثور عليه من قبل قوات الأمن العام أمس مع صديقه راشد في منطقة البيادر بالعاصمة عمان، والانتهاء من التحقيقات الأمنية والاطمئنان على صحته.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، أمس الجمعة ، إنّ فرق البحث والتفتيش المكلفة بمتابعة البحث عن الحدثين المتغيبين في مدينة اربد تمكنت إحدى مجموعات البحث الجنائي من تحديد مكانهما والوصول اليهما في منطقة البيادر في العاصمة وهما بصحة جيدة.

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