حظر شركات البريد بالتعامل بالعملات الرقمية

الوكيل الاخباري- دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جميع شركات البريد في المملكة بفئتَيها الدولية والمحلية إلى ضرورة حظر التعامل والتداول مع الأصول الافتراضية بشكل عام، والعملات الرقمية بشكل خاص، والتي بات التعامل معها ظاهرة تنشط بشكل متسارع.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور غازي الجبور في بيان، اليوم الأحد، إن الدعوة إلى حظر التعامل والتداول مع الأصول والعملات الافتراضية جاء انطلاقاً من تولّي الهيئة مهمة تنظيم قطاع البريد في المملكة، وحرصاً منها على حماية مصالح المستفيدين من الخدمات البريدية، ولأن التعامُل معها ينطوي على مخاطر متعددة، كغسل الأموال، والتعرض للجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى التفاوت السريع في قيمتها ربحاً أو خسارة كونها عملة افتراضية غير مربوطة بأصول فعلية.



وأضاف الجبور، أن الهيئة تتابع وتراقب بشكل مستمر الخدمات البريدية المقدمة كافة من قِبَل مشغلي البريد، الأمر الذي يترتب عليه في بعض الأحيان إصدار أو تعديل تعليمات تنظيم الخدمات، وتُعَد الحوالات المالية من الخدمات البريدية التي يجري بها التعامل والتداول بالأصول الافتراضية.



يذكر أن البنك المركزي الأردني وهو الجهة الرقابية المالية في المملكة حظر على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه التعامل مع الأصول الافتراضية بأي شكل من الاشكال، كونها عملة غير فعلية أو قانونية لعدم وجود أي التزام في أي بنك مركزي لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن الحكومات.