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السبت، 20-01-2024 03:35 م

حفر بئرين لتحسين الوضع المائي بالبادية الشمالية الغربية

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الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في بلدية الأمير الحسين بن عبدالله، في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، بزيادة كميات المياه المخصصة لمناطقهم.

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وقال المواطنون إن كميات المياه التي تضخ لمنازلهم لا تكفي احتياجاتهم، وإنهم يضطرون لشراء صهاريج مياه من القطاع الخاص ما يحملهم أعباء مالية إضافية.


وطالبوا بزيادة كميات المياه المخصصة للبلدية التي تضم مناطق: الباعج، وأم السرب، والزبيدية، وخويجة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم من المياه بكمية كافية.


بدوره، قال مدير إدارة مياه المفرق، المهندس سالم السلوان، إن الإدارة حفرت بئر الباعج 4 بقدرة ضخ 30 مترا مكعبا بالساعة، وإن البئر سيجري تشغيلها بداية الصيف المقبل، موضحا أن هذه البئر ستحسن من الوضع المائي في منطقة الباعج.


وأشار إلى أن العمل جارٍ لحفر بئر أخرى في الزبيدية وصل عمقها حتى الآن إلى 450 مترا، وسيتواصل الحفر لعمق 500 متر، مبينا أن تكلفة حفر البئر من ضمن مخصصات مجلس محافظة المفرق لغايات تحسين التزويد المائي في منطقة الزبيدية والمناطق المجاورة.

 




 

 


 

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