عجلون: مطالب باستثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي

الوكيل الإخباري - ساهمت كميات الأمطار التي هطلت منذ الامس على مختلف المناطق بمحافظة عجلون بإنعاش آمال المزارعين لتحسين الزراعات الشتوية والحقلية.

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وطالب عدد من المزارعين وأبناء المحافظة بضرورة استثمار الكميات التي هطلت لغايات الحصاد المائي والاستفادة منها في سقاية الأراضي خلال فصل الصيف.



وقال المزارع من بلدة راجب محمد عزبي إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة سيكون لها آثار إيجابية على المزروعات بعد أن كانوا يتخوفون من تراجع الموسم.



وأشار المواطن حسين المومني من بلدة عبين إلى أن الأمطار ستعمل على قتل الحشرات الضارة التي تفتك بالأشجار كل عام وإنعاش الأشجار التي بحاجة إلى كميات ري كافية، مبينا ان انخفاض درجات الحرارة في مناطق عبين وعبلين وصخرة وعنجرة وعجلون ستؤدي إلى نجاح زراعة التفاح واللوزيات.



وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الامطار جيدة وبددت مخاوف القطاع الزراعي بشقيه الحقلي والرعوي من خطر الجفاف وتحسن الموسم الزراعي وتوفير الأعلاف للماشية والتخفيف على المزارعين.



وبين ان مجلس المحافظة خصص مبلغ 215 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع زراعية داعيا المزارعين الى استثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي التي تنفذها وزارة الزراعة التي تأتي على أشكال عديدة منها تقديم منح للمزارعين لإنشاء خزانات تجميع المياه.