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الخميس، 04-01-2024 12:36 م

معان: إتلاف طن ونصف مواد غذائية ومياه معدنية منتهية الصلاحية

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الوكيل الإخباري - أتلفت بلدية معان الكبرى اليوم الخميس، طن ونصف من المواد الغذائية والمياه المعدنية المنتهية الصلاحية، وفقا لرئيس البلدية الدكتور ياسين صلاح.

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وأضاف اليوم الخميس، أن قسم الرقابة الصحية التابع للبلدية وخلال جولاته الرقابية على المحال التجارية بأسواق معان، قام بضبط وإتلاف مواد تموينية متنوعة من ضمنها أجبان وألبان وسكاكر وبقوليات ومواد أخرى، إلى جانب كميات من المياه المعدنية منتهية الصلاحية.


وأشار رئيس قسم الرقابة خالد الخوالدة، إلى أن البلدية باشرت بتنفيذ حملات توعية موجهة للتجار والباعة للالتزام بقانون الصحة العام والتأكد من سلامة الغذاء وجميع المواد الاستهلاكية، مضيفا أنه تم تحرير عدد من المخالفات للمتجاوزين، وتقديم إرشادات للتجار بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وأن الحملة مستمرة وفق برنامج معد لهذا الغرض.

 




 

 


 

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