حقيقة العطلة الرسمية الشهر الحالي بمناسبة الاسراء والمعراج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع عدم اصدار قرار بعطلة رسمية في المملكة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.



ووفق المصدر انه وفق قرارات حكومية سابقة تصادف هذه الذكرى يوم دوام رسمي ، ولا يتم الإعلان عادةً عن "عطلة رسمية" في المملكة، بمناسبة "الإسراء والمعراج" .



وتداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بأن هنالك عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، الأمر الذي أدى إلى تساؤلات بين المواطنين.

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