الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 08:21 م

حقيقة حجز جثة فتاة في مركز الحسين للسرطان - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى عاصم منصور مدير مركز الحسين للسرطان حجز المركز لجثمان فتاة توفيت فيه لعدم قدرة ذويها على دفع المستحقات المترتبة على المركز.

وقال منصور في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك "بدأت تكثر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الإعلانات المزورة التي تهدف إلى استغلال عواطف الناس الطيبة، أدعو الأصدقاء إلى التثبت من خلال الجهات المعنية قبل الانسياق إلى مثل هذه المصائد، علماً أنه لا يوجد لدينا متوفاة بهذا الاسم ولا يمكن أن نقوم بالحجر على جثمان متوفى مهما كان السبب ".

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