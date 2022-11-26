الهيئة العامة لتنشيط السياحة تعقد اجتماعها السنوي العادي

الوكيل الإخباري - صادقت الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة خلال اجتماعها السنوي الثاني العادي، على خطة عمل وموازنة العام 2023، والخطة التسويقية وموازنتها لعام 2023.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم السبت، حضر الاجتماع الذي ترأسه وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الهيئة نايف حميدي الفايز، ومدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية.



وبينت الهيئة، أن خطة 2023 تضمنت التركيز على زيادة نسبة مساهمة القطاعات السياحية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاق السائح خلال زيارته للمملكة، وزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني.



وقال الفايز، إن موازنة الهيئة للعام 2023 تم بناؤها لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية وتحقيق القيمة المضافة وفق مؤشرات الأداء.



وأضاف أن خطة عمل الهيئة للعام المقبل ركزت على المواءمة بين استقطاب السائح من ذوي الدخل المرتفع والسياح القادمين من خلال الطيران منخفض التكاليف، إضافة إلى زيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني والهوية السياحية الجديدة، من خلال المعارض الخارجية التي سيتم المشاركة فيها وقنوات التسويق الإلكتروني، والحد من موضوع الموسمية والتنويع بالسياح القادمين للمملكة، بالإضافة إلى الخطة المتعلقة بالطيران منخفض التكاليف والعارض والمنتظم.



واكد أهمية الدعم الحكومي للهيئة ومساهمته في دعم القطاع السياحي، حيث يساهم الدعم الحكومي في التقليل من الأضرار التي لحقت بالقطاع، والمساهمة السريعة في عودة السياحة إلى نشاطها المتوقع.



وأشار إلى ما تقوم به الهيئة في إدارة العمليات التسويقية الخارجية، والترويج للأردن سياحياً، وإبراز هويته المتميزة كواجهة سياحية ومقصد رئيسي للسائح في الأسواق العالمية، لافتا إلى الدعم الذي توليه الحكومة حاليا للهيئة لتتمكن من السير في خططها وبرامجها الترويجية.



من جهته، قال مدير عام الهيئة الدكتور عربيات، إن أجندة جدول الأعمال للاجتماع تضمنت استعراض التقرير السنوي والميزانية للعام 2023 وخطة العمل وجميع التطورات والإنجازات والخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة والخطط التسويقية السنوية لمختلف الأسواق وقرارات وتوجيهات مجلس الإدارة.



وبين ان الخطة التسويقية اشتملت على الإجراءات المنوي تنفيذها 2023، والأنماط السياحية التي تهدف إلى زيادة أعداد السياح ضمن هذه الأنماط، لا سيما وان موازنة العام المقبل تم بناؤها لتحقيق أقصى النتائج الإيجابية للقطاع السياح، وتحقيق المزيد من القيمة المضافة وفق مؤشرات الأداء.



واضاف ان "المملكة تشهد انتعاشا في الحركة السياحية نتيجة انعكاس استقطاب الهيئة لشركات الطيران العالمية منخفضة التكاليف لتسيير رحلاتها الجوية من مختلف الأسواق العالمية للمملكة".