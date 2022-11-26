السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

كأس العالم: أستراليا تصعق تونس وتعقد مهمتها في التأهل للدور الثاني

الدفاع المدني يحذر المواطنين: لا تجازفوا بقطع الطرق في هذه الحالة

هام للمزارعين حول بيع الأشجار المثمرة من مشتل فيصل

الأمانة: لا تجمعات للمياه خلال المنخفض الأخير

وزارة العمل تطلق حملة واعي للحقوق العمالية

معهد التمويل الدولي: اقتصاد العالم على وشك استنساخ أزمة 2009

شرطة الاحتلال تفكك عبوة ناسفة بالقدس المحتلة

رياح معاكسة تواجه الطلب على النفط عالمياً

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة لمواد مخدرة من سوريا

السبت، 26-11-2022 02:19 م

الهيئة العامة لتنشيط السياحة تعقد اجتماعها السنوي العادي

1669459370062


الوكيل الإخباري - صادقت الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة خلال اجتماعها السنوي الثاني العادي، على خطة عمل وموازنة العام 2023، والخطة التسويقية وموازنتها لعام 2023.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم السبت، حضر الاجتماع الذي ترأسه وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الهيئة نايف حميدي الفايز، ومدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية.


وبينت الهيئة، أن خطة 2023 تضمنت التركيز على زيادة نسبة مساهمة القطاعات السياحية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاق السائح خلال زيارته للمملكة، وزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني.


وقال الفايز، إن موازنة الهيئة للعام 2023 تم بناؤها لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية وتحقيق القيمة المضافة وفق مؤشرات الأداء.


وأضاف أن خطة عمل الهيئة للعام المقبل ركزت على المواءمة بين استقطاب السائح من ذوي الدخل المرتفع والسياح القادمين من خلال الطيران منخفض التكاليف، إضافة إلى زيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني والهوية السياحية الجديدة، من خلال المعارض الخارجية التي سيتم المشاركة فيها وقنوات التسويق الإلكتروني، والحد من موضوع الموسمية والتنويع بالسياح القادمين للمملكة، بالإضافة إلى الخطة المتعلقة بالطيران منخفض التكاليف والعارض والمنتظم.


واكد أهمية الدعم الحكومي للهيئة ومساهمته في دعم القطاع السياحي، حيث يساهم الدعم الحكومي في التقليل من الأضرار التي لحقت بالقطاع، والمساهمة السريعة في عودة السياحة إلى نشاطها المتوقع.


وأشار إلى ما تقوم به الهيئة في إدارة العمليات التسويقية الخارجية، والترويج للأردن سياحياً، وإبراز هويته المتميزة كواجهة سياحية ومقصد رئيسي للسائح في الأسواق العالمية، لافتا إلى الدعم الذي توليه الحكومة حاليا للهيئة لتتمكن من السير في خططها وبرامجها الترويجية.


من جهته، قال مدير عام الهيئة الدكتور عربيات، إن أجندة جدول الأعمال للاجتماع تضمنت استعراض التقرير السنوي والميزانية للعام 2023 وخطة العمل وجميع التطورات والإنجازات والخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة والخطط التسويقية السنوية لمختلف الأسواق وقرارات وتوجيهات مجلس الإدارة.


وبين ان الخطة التسويقية اشتملت على الإجراءات المنوي تنفيذها 2023، والأنماط السياحية التي تهدف إلى زيادة أعداد السياح ضمن هذه الأنماط، لا سيما وان موازنة العام المقبل تم بناؤها لتحقيق أقصى النتائج الإيجابية للقطاع السياح، وتحقيق المزيد من القيمة المضافة وفق مؤشرات الأداء.


واضاف ان "المملكة تشهد انتعاشا في الحركة السياحية نتيجة انعكاس استقطاب الهيئة لشركات الطيران العالمية منخفضة التكاليف لتسيير رحلاتها الجوية من مختلف الأسواق العالمية للمملكة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed-1

ورشة تدريبية لموظفي مياه العقبة

455882_8_1667844725

الدفاع المدني يحذر المواطنين: لا تجازفوا بقطع الطرق في هذه الحالة

6381e4e39d62a

هام للمزارعين حول بيع الأشجار المثمرة من مشتل فيصل

M63A2096

الأمانة: لا تجمعات للمياه خلال المنخفض الأخير

1655203402794

وزارة العمل تطلق حملة واعي للحقوق العمالية

904390a9-012

الاعتماد الدولي يجدد اعتماد شؤون المختبرات والنوعية في سلطة المياه

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-11-07 at 3.43.53 PM

وزير السياحة يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

PU2vVt9TY1HaPUnVCSlHzPjtYw1Vne7MeoEa7CTD

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمان والبلقاء - التفاصيل

1667469347987

مذكرة تفاهم بين تنشيط السياحة وتطوير الأعمال

WhatsApp Image 2022-11-01 at 11.52.29 AM

المياه: ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان

0L5A9382

الضمان يأمل بمنح التعديلات الأخيرة صفة الاستعجال

0L5A0349

الوزراء المغادرون لحكومة الخصاونة - أسماء