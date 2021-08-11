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الأربعاء، 11-08-2021 12:53 م

حماية المستهلك تحذر المستهترين بإجراءات الوقاية من كورونا

كورونا 2


الوكيل الإخباري - حذرت حماية المستهلك المواطنين المستهترين غير الملتزمين بشروط الصحة العامة الخاصة بجائحة كورونا وذلك بعد ازدياد عدد الحالات المصابة والتي تدعو إلى الخوف والقلق من تفشي هذا الوباء مرة أخرى وبأعداد كبيرة عن المرات السابقة خاصة بعد ظهور سلالات جديدة تتميز بسرعة الانتشار وأكثر خطورة على صحة وسلامة الإنسان على الرغم من تلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس الخطير.

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وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك، إنه من خلال جولات الجمعية الميدانية في الأسواق، لوحظ أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بارتداء الكمامات أو أخذ مسافة أمان فيما بينهم. ذلك أنه يجب التقيد بشروط الصحة العامة الخاصة بهذه الجائحة وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد المكاني قدر الامكان من أجل تفادي الاصابة أو نقل العدوى.

ونوه عبيدات أن أخذ المطعوم سواء الجرعة الاولى أو الجرعتين لا يعني أننا بعيدين أو محميين من الإصابة بالفيروس، فالمطعوم يقلل من الإصابة ولكنه لا يمنع حدوثها، إذا لم يتم التقيد بكافة الشروط الصحية اللازمة وبالتالي سوف تزداد نسبة الحالات المصابة، وهذا يعني أننا قد نشهد اغلاقات جديدة من قبل الجهات ذات العلاقة نحن في غنى عنها حيث ستؤثر هذه الاغلاقات على كافة نواحي الحياة وخاصة النواحي الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها.

 

وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بتشديد الرقابة على الاماكن العامة وتفعيل أوامر الدفاع الخاصة بالجائحة على المواطنين غير الملتزمين بشروط الصحة العامة وذلك من أجل السيطرة والتخلص من هذا الوباء بأسرع وقت مما سينعكس إيجابيا على كافة النواحي وخاصة الناحيتين النفسية والاقتصادية .


كما دعا عبيدات أولياء أمور الطلبة الى المبادرة بتلقيح ابنائهم الطلبة المسموح لهم بتلقي اللقاح خاصة أن العودة الى المدارس والجامعات أصبحت على الأبواب وذلك من أجل تفادي الاصابة أو نقل العدوى فيما بينهم وبالتالي اغلاق المدارس والجامعات والعودة إلى التعلم عن بعد.


 




 

 


 

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