حماية المستهلك تدعو إلى التقنين من شراء بيض المائدة

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

دعت جمعية حماية المستهلك الأردنيين إلى عدم التهافت على شراء بيض المائدة بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية



وقالت حماية المستهلك لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار بيض المائدة عادة ترتفع في فصل الشتاء بسبب قلة الكميات المنتجة ولا داعي للمقاطعة.



وأشارت إلى أن الجمعية تؤيد اعتدال الطلب على البيض واستبداله بعناصر غذائية أخرى مبررة ذلك أن هناك علاقة طردية كل ما زاد الطلب على السلعة زاد السعر.



وطالبت أصحاب مزارع الدجاج البياض بمراعاة ظروف المواطنين وتخفيض أسعار البيض وذلك لضعف القوة الشرائية وعدم قدرتهم على تحمل الارتفاعات المتتالية للأسعار.



وشكا عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار بيض المائدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في الأسواق المحلية.



اضافة اعلان