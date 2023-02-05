حماية المستهلك تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في الشتاء

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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دعت جمعية حماية المستهلك الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء.وقال الجمعية لـ "الوكيل الإخباري" إن عدة شكاوى وصلت إلى حماية المستهلك بارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل واضح منذ بداية فصل الشتاء وخاصة بشهر كانون الثاني الماضي.وبينت أن على المواطنين تجنب الاسراف في استخدام وسائل الطاقة التي تعمل على الكهرباء.ونوهت إلى ضرورة التأكد من اطفاء مصابيح الكهرباء الموجودة خارج البيوت وايضاً وجوب التأكد من اطفاء اللمبات الموجودة في الغرف التي لا يتواجد فيها احد، والعمل قدر المستطاع تخفيض استخدام بعض الاجهزة التي يتم استخدامها بشكل يومي.وبيّنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية سابقا أن أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء له أسباب عديدة من ابرزها: ارتفاع استهلاك سخان المياه الكهرباء في الشتاء لساعات أطول، واستخدام المدفأة الكهربائية والتي تتسبب باستهلاك عالي للطاقة، وضبط حرارة المكيفات على درجات حرارة عالية، إضافة الى الإنارة المبكرة بسبب ازدياد ساعات الليل في فصل الشتاء، وسوء العزل الحراري للمنازل، وعدم إطفاء أجهزة الإنارة والكهرباء والتكييف.