حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

الوكيل الإخباري - دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين وخاصة ارباب البيوت إلى التأني وعدم التسرّع عند شراء مستلزمات عيد الفطر وعدم تأخيرها حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض، وتحديداً الملابس وذلك من خلال عمل جولات في الأسواق لمعرفة أسعارها الحقيقية.



وقالت الجمعية في بيان لها، إنه ينبغي على الأسر طلب فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال تعرضها لبعض عمليات الغش في نوع البضاعة مما يحفظ حقها في الاستبدال أو الارجاع.

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ودعت التجار إلى ضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والاكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة الى ضرورة عدم التلاعب بجودة البضائع.



وطالبت الجمعية الجهات الرقابية بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق قبيل عيد الفطر ولا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقبال العيد .

