الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر قطع صيانة للأجهزة والمعدات

ردود إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بعد تسليمها النائب العدوان للأردن

عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

القوى المدنية السودانية تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان

اتفاقيات بين الزراعة والعمل الدولية بقيمة 18 مليون يورو

الاحتلال يهدم منزلين في أريحا

كهرباء إربد تحصل على المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال

تسجيل زلزال قبالة سواحل تشيلي

الأحد، 07-05-2023 01:12 م

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر قطع صيانة للأجهزة والمعدات

صيانة-الاجهزة-المنزلية


الوكيل الإخباري- تلقت حماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم توفير الشركات والمحلات لقطع الصيانة للاجهزة الكهربائية والمعدات المختلفة وتنصل بعض الشركات من خدمات ما بعد البيع وعدم الالتزام بالكفالات المعطاة للمشترين أو رفضها اعطاء كفالة مثبت عليها الرقم الخاص بالجهاز (Serial Number ) للاجهزة المعمرة بحجة أن الفاتوره هي الكفالة وهذا الاجراء مخالف و لا يضمن حقوق المستهلكين. 

وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد الجهات الرسمية ذات العلاقة حماية المواطنين وذلك من خلال تغيير القوانين المعمول بها الان. ذلك أن القوانين والتشريعات المعمول بها لا تحفظ حقوق المستهلك بالشكل الصحيح وبالتالي لا بد من اصدار تشريعات تنظم عمل هذا القطاع وتكون عادلة لأطراف العملية التبادلية دون أن يتغول طرف على آخر لأنه من غير المعقول والمقبول أن يبقى المواطنين في معاناة مستمرة نتيجة لعدم التزام هذه الشركات بتوفير قطع الصيانة.

واضاف عبيدات أن بعض الشركات لاتعترف بوجود عيبوب مصنعية في بعض الأجهزة وتتنصل من التزاماتها تجاه المشترين من خلال حجج واهية مثل أن هذا العطل هو سوء استخدام من قبل المواطنين أو هذا العطل غير مشمول بالكفالة او القطع غير متوفرة الآن في البلد وتحتاج الى اكثر من اسبوعين الى شهر لتأمينها وغير من الحجج الغير صحيحة.

كما طالب  أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالاشراف على البنود الموجودة على الكفالات المعطاة من الشركات للمواطنين من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم لا أن تبقى هذه الشركات هي من تحدد هذه البنود.

و دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى تقديم الشكاوى لدى الجهات المختصة من اجل تحصيل حقوقهم في الحصول على سلع آمنة وسليمة ضمن المواصفات الخاصة بهذه السلع.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-07 at 1.27.51 PM

الهواري يؤكد أهمية دعم جهود الوقاية من السرطان وعوامل الاختطار

male-carpenter-making-wooden-designer-furniture-fo-2022-01-13-22-27-45-utc

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

6D44F816-BF24-4052-A4F9-C79AABCF65DD

الزراعة: لا خطورة على الأردن من أسراب الجراد الذي رُصد شمال السعودية

O9k2r

ردود إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بعد تسليمها النائب العدوان للأردن

4202329122818416241760

عقل يطالب بتسعير المحروقات أسبوعياً للاستفادة من الانخفاض العالمي

u9LfF0aEBiHgzkDVOHp42j7edXqSeTK1FlhOfX1f

اتفاقيات بين الزراعة والعمل الدولية بقيمة 18 مليون يورو

أخبار متعلقة
594f8babae68c

حماية المستهلك تدعو إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

5192aed1-1674922069675378900

صدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023

364243_48_1650033297

حماية المستهلك تحث على الإسراع في إخراج زكاة الفطر