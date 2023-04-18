حماية المستهلك تدعو إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

الوكيل الإخباري- دعت "حماية المستهلك" ربات البيوت الى التأني عند شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، وتحديدا الملابس من خلال عمل جولات في الاسواق قبل الشراء لمعرفة الاسعار الحقيقية حتى لا يتم تعرضهم للإستغلال .



وقال الدكتور عبيدات أنه ينبغي على الأسر طلب فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال أرادت الأسرة أن تقوم باستبدال بعض البضاعة التي قامت بشرائها أو تعرضها لبعض عمليات الغش في نوع البضاعة مما يحفظ حقها.



ودعا رئيس "حماية المستهك" التجار بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والأكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة الى ضرورة عدم التلاعب بجودة البضائع أو ممارسة الغش والتدليس بشأن منشأها، حيث يقوم البعض منهم ببيع بعض البضائع المقلدة على أنها من منشأ تركي أو أوروبي على سبيل المثال.



كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الاسواق قبيل عيد الفطر المبارك، ولا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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كما دعا رئيس "حماية المستهلك" ربات البيوت بضرورة تصنيع حلويات العيد ولا سيما المعمول بأنواعه منزليا بهدف التخفيف من الأعباء المالية على أسرهن في ظل المتطلبات المعيشية المتزايدة والتي ترهق دخل العائلة.