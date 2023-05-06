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السبت، 06-05-2023 11:43 م

حملة تنظيف لجوف البحر في خليج العقبة

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الوكيل الاخباري - نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم السبت، حملة لتنظيف جوف البحر في خليج العقبة؛ استهدفت المنطقة الشاطئية المحيطة بساحة الثورة العربية الكبرى (مارينا) وبعمق 6 أمتار.

واستخرجت الحملة، التي شارك فيها رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، ومدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة وفريق غواصي المحمية، نحو 120 كغم من النفايات الراكدة تحت الماء، معظمها من قوارير المشروبات الغازية ومياه معدنية وعبوات وأكياس بلاستيكية متنوعة، بالإضافة إلى إطارات متنوعة الأحجام.

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