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الجمعة، 14-04-2023 12:11 م

شاهد.. سمكة قرش ضخمة تتجول على شاطئ الغندور في العقبة- تفاصيل

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الوكيل الإخباري- وثق الدكتور مروان شريم أحد أبرز المهتمين في رياضة صيد الأسماك للهواة في العقبة ظهور سمكة القرش الحوتي على شواطئ مدينة العقبة وبالتحديد بالقرب من شاطئ الغندور السياحي.

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وقال شريم وفقا لـ "الغد" بأن السمكة التي تم تصويرها بمقطع الفيديو هي سمكة من أنواع الأسماك وليس من أنواع الحيتان ولا تتنفس مثل الحيتان عبر فتحة ينفخ منها الهواء انما تتنفس مثل الأسماك عبر الخياشيم وفق شريم .


وأضاف بأن القرش الحوتي يعد من أكبر أنواع الأسماك في العالم وهو يزور مدينة العقبة من 4 إلى 5 مرات في العام الواحد.


وأشار إلى أن هذا النوع من الأسماك والذي ظهر بالقرب من شاطئ العقبة يتغذى من خلال عملية الترشيح وليس عن طريق تناول الطعام بشكل مباشر حيث يبتلع الماء ويأخذ منه العوالق والاسماك الصغيرة ويتغذى عليها من خلال عملية تصفية للمياه .


ولفت إلى أن القرش الحوتي يبلغ طوله من 5 م إلى 10 م تقريبا وهو يعتبر من أكبر الأسماك حول العالم ويفضل التواجد في المياه الدافئة وهذا أحد الأسباب التي أدت به للظهور على شواطئ العقبة وفق شريم.


وقال إن هذا النوع من الأسماك يتكاثر عن طريق البيض وليس الولادة ويستطيع أن يبيض ما يقارب 300 بيضة في السنة عكس الحيتان والتي تلد مولودا واحدا في السنة فقط .


وأشار ايضا إلى أن القرش الحوتي بطيء الحركة وسمي بالحوت لأنه مسالم وغير هجومي على البشر مؤكدا أنه قام بالسباحة معه للتأكيد على أنه غير خطر على حياة البشر.

 




 




 

 


 

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