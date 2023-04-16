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الأحد، 16-04-2023 02:23 م

تربية العقبة تحتفل برفع العلم الأردني

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الوكيل الاخباري - احتفلت مبادرة رفعة وطن، برفع العلم الأردني في مدرسة عبدالله بن أبي السرح الثانوية في العقبة ، بمناسبة يوم العلم الوطني.

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واكد محافظ العقبة خالد الحجاج، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الفاعليات الشعبية، أهمية المناسبة ودلالاتها العميقة في نفوس الطلبة وأبناء المجتمع المحلي ومساهمتها في غرس الولاء والانتماء للوطن والقيادة الحكيمة وأن العلم هو رمز كرامة الأردنيين وهويتهم وتاريخ حضارتهم العريقة.


وحث مدير التربية والتعليم في العقبة عوده الضرابعة، الطلبة على الجد والاجتهاد ورفع الهمم لمستقبل مشرق يبقي راية الأردن خفاقة في الأعالي، مؤكدا أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى آمنا مستقرا بعزيمة أبنائه الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه.


وشملت الفاعلية التي حضرها مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، على رسم جدارية للعلم الأردني وتزيين المدرسة بالأعلام، حيث شارك فريق الكشافة في رسم الجدارية والتزيين، تحت إشراف مدير المدرسة براء القضاة.
كما شارك منسقي مبادرة رفعة وطن بكلمة أكدوا خلالها، أن رفع العَلَم مقترن بالعِلم وأن رفعة العلم والوطن تبدأ من الصروح التعليمية والتربوية، واختتمت الفعالية بقصيدة للعلم الأردني من أحد طلاب المدرسة ونشيد العلم الأردني.



 




 

 


 

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