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الأحد، 04-12-2022 07:49 م

حملة لإزالة الأنقاض استعدادا لفصل الشتاء في الطفيلة

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الوكيل الاخباري-  نفذت بلدية الطفيلة الكبرى، حملة لإزالة الأنقاض والنفايات ومخلفات الأغنام والدواجن المنتشرة على جوانب الطرق الداخلية والرئيسة، والتي وصلت حمولتها نحو 300 قلاب.

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وبين رئيس البلدية حازم العدينات في تصريح صحفي أن هذه الحملة جاءت للحد من انتشار الأنقاض وأكوام الأتربة والحجارة وبقايا ومخلفات الأبنية ومزارع الدواجن والمواشي المتراكمة على جوانب الطرق، حيث جرى تنظيف مجاري الأودية وتصاريف وأقنية مياه الأمطار والعبارات الأنبوبة والصندوقية.


وكشف عن وجود مخالفات لمواطنين قاموا بطرح النفايات ومخلفات الأبنية بشكل عشوائي على امتداد جوانب الطرق الرئيسة والفرعية إلى جانب الطريق الدائري.


ولفت العدينات إلى أنه جرى تحديد مكب للأنقاض (جهة الطريق النافذ للمسلخ القديم) لاستيعاب الكميات المطروحة من هذه الأنقاض، داعيا سائقي القلابات الذين يقومون بإلقاء الأنقاض ومخلفات البناء على جوانب الطرق الرئيسة، خارج ساعات الدوام الرسمي، إلى وقف مثل هذه المخالفات التي تتسبب باتساع رقعة التلوث البيئي وزيادة الإرباك المروري وإعاقة حركة السير على طرق عدة.

 




 

 


 

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