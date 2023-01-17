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الثلاثاء، 17-01-2023 02:56 م

حملة لإزالة خيم المتسولين في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في الزرقاء، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة خيم المتسولين العشوائية، بتوجيهات من محافظ الزرقاء، حسن الجبور، وبالتشارك مع الأجهزة الأمنية والبلدية والأشغال العامة.

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وبين مدير التنمية في الزرقاء، علي عبد الحافظ أن قاطني تلك الخيم كانوا يمارسون ظاهرة التسول أمام المركبات في الشوارع القريبة من المناطق المحاذية لحديقة البنك العربي، عدا عن التسول من المارة، الأمر الذي يسبب إزعاجاً وإرباكاً للمركبات والمواطنين.


وقدمت البلدية والأشغال العامة في الزرقاء الآليات والمركبات اللازمة للقائمين على الحملة من أجل تنفيذها بالشكل المطلوب، وترحيل القاطنين فيها وإبعادهم عن المنطقة.

 




 

 


 

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