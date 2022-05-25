حملة مقاطعة الدجاج تلقى رواجاً كبيراً بين الأردنيين

الوكيل الإخباري -

شهدت حملة مقاطعة الدجاج وبيض المائدة تفاعلاً كبيراً بين الاردنيين بعد ارتفاع الاسعار مؤخراً ، والغاء السقوف السعرية للدجاج .

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وتصدر وسم #مقاطعة_الدجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة شعبية لمقاطعة الدجاج بسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق.



وطالب النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" بتحديد سقوف سعرية لجميع أصناف الدجاج الحي و المجمد وذلك لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار غير المبرر.



وأشاروا أن حملتهم الشعبية لمقاطعة الدجاج تشمل البيض أيضا ضمن شعار " قاطع شراء الدواجن حتى تنخفض الأسعار".



وقررت سابقا وزارة الصناعة والتجارة إنهاء العمل بالسقوف السعرية التي تم وضعها في شهر رمضان المبارك للدواجن في الأسواق .



وكانت جمعية حماية المستهلك دعت المواطنين عبر "الوكيل الإخباري"، مقاطعة الدجاج والبيض بين 7-10 أيام حتى تستقر الأسعار في الأسواق.

