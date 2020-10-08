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الخميس، 08-10-2020 08:10 م

حملة نظافة بيئية في لواء بصيرا

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الوكيل الاخباري - نفذت جمعية بصيرا البيئية، حملة نظافة بيئية تحت شعار "للنفث الغبار عن مواقع الآثار" شملت الموقع الأثري ببلدة غرندل الأثري، بمشاركة مؤسسات رسمية ومتطوعين من اللواء وضمن شروط وتعليمات السلامة العامة منعا لانتشار فيروس كورونا.
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وقال رئيس الجمعية عادل السعودي بتصريح صحفي، أن الحملة التي جاءت بمشاركة مديريات سياحة الطفيلة والآثار والبيئة وزراعة بصيرا ومجلس محلي غرندل استهدفت موقع غرندل الأثري كونه يعتبر موقعا تاريخيا في المنطقة وشهد العديد من الحضارات التاريخية ويقع على تلة تتوسط بلدة غرندل ويحتاج الى جهود حثيثة لابرازه والترويج له لوضعه على الخريطة السياحية بما يسهم بجذب السياحة المحلية والأجنبية اليه، اضافة الى إيجاد نوافذ تشغيلية للباحثين عن العمل بقطاع السياحة .

 




 

 


 

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