حوارية بين شباب اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والأحزاب



الوكيل الاخباري - ناقشت جلسة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، أبرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجال تمكين النساء والشباب في الحياة السياسية والعامة.



وناقش المشاركون الذين مثلوا 30 حزبا سياسيا وعددا من المنظمات المدنية، بحضور أعضاء اللجنة سلطان الخلايلة وأدما زريقات وعبيدة فرج الله ومي أبو اعداد، مختلف المجالات والعناوين التي عالجتها اللجنة، مطالبين بترجمة هذه التوصيات والارتقاء بها وتطويرها في المستقبل لتحفيز مسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي بالمملكة.

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