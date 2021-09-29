الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

الأربعاء، 29-09-2021 03:26 م

حوارية بين شباب اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والأحزاب

مركز-القدس-للدراسات-السياسية



الوكيل الاخباري - ناقشت جلسة حوارية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، أبرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجال تمكين النساء والشباب في الحياة السياسية والعامة.

وناقش المشاركون الذين مثلوا 30 حزبا سياسيا وعددا من المنظمات المدنية، بحضور أعضاء اللجنة سلطان الخلايلة وأدما زريقات وعبيدة فرج الله ومي أبو اعداد، مختلف المجالات والعناوين التي عالجتها اللجنة، مطالبين بترجمة هذه التوصيات والارتقاء بها وتطويرها في المستقبل لتحفيز مسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي بالمملكة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العقبة 2

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

أغوار

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

Conference-1-1-660x309-1

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

e

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

main_image5a66f1abe0372

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

أخبار متعلقة
image-67d

جلسة حوارية حول سوء التغذية وفقر الدم

اربد

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

621747b7f1e8b951d50123a05d4351c4

حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

99

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر مسودة قانون الأحزاب

614628b07254f

الهيئة العامة لـ اللجنة الملكية تناقش الأحد مخرجات قانوني الانتخاب والأحزاب

w

المعايطة يؤكد أهمية تعزيز حقوق المرأة في التشريعات الوطنية