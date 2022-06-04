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السبت، 04-06-2022 07:05 م

حوارية تناقش توحيد الخطاب الإعلامي حيال القضايا الوطنية

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الوكيل الاخباري - ناقش إعلاميون وإعلاميات خلال جلسة حوارية عقدها ملتقى النهضة العربي الثقافي في منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية (أرض)، اليوم السبت، توحيد الخطاب الإعلامي في القضايا الوطنية، وإتاحة المجال للعصف الفكري حول الإشكالات والتحديات التي تواجه الإعلام في خضم الأحداث المحلية والإقليمية.

وأكد رئيس الملتقى باسل الطراونة، أن توحيد الخطاب الوطني تجاه مختلف القضايا المحلية أولوية وطنية، بشرط أن لا تتنافى مع ضمان حرية الرأي والتعبير.

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