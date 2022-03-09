حوارية حول آليات الحماية من العنف باتحاد المرأة الأردنية بإربد

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية اتحاد المرأة الأردنية- فرع إربد، وضمن مشروع "حمايتي" اليوم الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان "آليات الحماية من العنف"، تحدثت فيها الإخصائية الاجتماعية منتهى تيم، وذلك بحضور 20 سيدة من السيدات الأردنيات والسوريات من داخل محافظة إربد.



وخلال الجلسة، تطرقت تيم إلى أنواع العنف الأسري ومنها العنف الجسدي والنفسي واللفظي والعنف الاقتصادي، وعن أكثر الفئات تعرضا للعنف في المجتمع وهم المرأة والطفل.

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