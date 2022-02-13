للمرة الثانية خلال اسبوع .. المنطاد الابيض يظهر مجددا

الوكيل الإخباري - قال مواطنون، في محافظة إربد، إنه للمرة الثانية يظهر المنطاد الأبيض، اليوم الأحد، بشكل واضح ويشاهد بالعين المجردة.



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وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو أكد في تصريحات سابقة أن المنطاد الذي ظهر الأسبوع الماضي في سماء محافظة اربد خارج الأجواء الأردنية.



وقال مستو، إن توهم الناس بأن المنطاد في الأجواء الأردنية وقريب منهم هو خداع بصري يشبه الخداع البصري الذي يبدو فيه القمر أكبر حجما وأقرب إلينا في موقع الشروق أو الغروب عند خط الأفق منه حين يرتفع في السماء.

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