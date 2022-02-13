دورة متخصصة بالرعاية الصحية لكبار السن في إربد

الوكيل الإخباري - أعلن معهد تدريب مهني إناث إربد التابع لمؤسسة التدريب المهني، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل لدورة تدريبية متخصصة في الرعاية الصحية لكبار السن.

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وقالت مديرة معهد تدريب مهني إناث إربد فدوى العجلوني إن الدورة التمريضية ستسهم بتعزيز قدرات المشاركين والمشاركات، على الرعاية الصحية الابتدائية ومراقبة صحة المريض وقياس العلامات الحيوية للإنسان، اذ تتضمن عددا من الموضوعات الصحية والتمريضية التي تعنى بالرعاية الصحية السليمة لفئة كبار السن.



واشترط المعهد بالمتقدمين للاستفادة من الدورة الحصول على شهادة الثانوية العامة ناجح أو راسب، مع إحضار الهوية الشخصية والشهادة الأصلية للمستوى التعليمي للمتقدم، علما بأن التسجيل في مبنى المعهد الواقع قرب مستشفى بديعة.