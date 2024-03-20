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الأربعاء، 20-03-2024 11:58 م

حوارية حول أهمية رمضان في تقوية الروابط الأسرية

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الوكيل الاخباري - نظمت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول أهمية شهر رمضان المبارك في تقوية الروابط الأسرية، تحدثت فيها رئيسة جمعية سنابل الريف الدكتورة إنصاف المومني.

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وخلال الجلسة التي حضرها موظفو بلدية إربد الكبرى وسيدات من المجتمع المحلي، تحدثت المومني عن أهمية شهر رمضان، مشيرة إلى أنه شهر الرحمة والتربية والبناء والنماء وتزكية النفوس، والتربية الإيمانية والتغيير الذاتي والترابط والبناء الأسري والاجتماعي.

 

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