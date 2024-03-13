الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يتصدى لمسيّرة ويقصف موقعا إسرائيليا

نتنياهو يصر على عملية برية عسكرية في رفح

الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية

إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

جمعية الفنادق: انخفاض إشغال المنشآت مقارنة برمضان الماضي

بلدية إربد الكبرى تلغي مظاهر زينة شهر رمضان تضامًا مع قطاع غزة

الملك يشارك مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 مأدبة الإفطار

قصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

السيسي يحذر من اجتياح رفح

المستقلة للانتخاب: تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان والمسيحيين إلكترونيا

الأربعاء، 13-03-2024 08:54 م

إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

467222


الوكيل الإخباري -  أزالت لجنة السلامة العامة في محافظة إربد تجاوزات لبسطات ومحال تجارية على الأرصفة والشارع العام وسط مدينة إربد التجاري.

اضافة اعلان


وقال مساعد محافظ إربد لشؤون السلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، إن اللجنة واصلت جولاتها الرقابية على الأسواق في إربد للتأكد من التزامها بالشروط الصحية وإعلان الأسعار، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس والجهات المعنية.


وأكد أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
ودعا الحوامدة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة حول صلاحية المواد الغذائية أو التلاعب بالموازين.


وجرى في أول أيام شهر رمضان المبارك إتلاف كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 3 مخالفات بحق عدد من المحال التجارية، وإنزال عدد من البسطات المعتدية على الرصيف والطريق العام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111-12

جمعية الفنادق: انخفاض إشغال المنشآت مقارنة برمضان الماضي

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد الكبرى تلغي مظاهر زينة شهر رمضان تضامًا مع قطاع غزة

image

الملك يشارك مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 مأدبة الإفطار

c20a0166

المستقلة للانتخاب: تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان والمسيحيين إلكترونيا

LWzjpoJ04ClHav1zWFCU6yP5RBqpvx9KmC7Bn0jk

وزير الزراعة: الأردن يهدر ثلث غذائه

fec855acfc9c208d5a2e6564c5943c3e

إتلاف 497 كيلوغراما من المواد الغذائية بالزرقاء

أخبار متعلقة
FB_IMG_1596975984487-600x400

إغلاق حدائق الملك عبدالله الثاني في إربد اعتبارا من مساء اليوم

524254_4_1700373374

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

4836e231-03c8-4b84-ae1c-2a7b5ccbfdbf

الشمالي من أبوظبي: يجب تعزيز النظام التجاري العالمي

525

الدوريات الخارجية تُحذر: هذه الطرق تشهد تشكل كثيف للضباب - أسماء

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

تدهور مركبة على طريق إربد- عمّان وتصادم مركبتين على طريق القطرانة

IrbedElectricity

انخفاض أرباح كهرباء اربد قبل الضريبة إلى نحو 13.6 مليون دينار