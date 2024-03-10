محافظ اربد يوعز بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان

الوكيل الإخباري - اطلع محافظ اربد الدكتور رضوان العتوم، اليوم الأحد، على إجراءات الدوائر التنفيذية في المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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ودعا العتوم خلال ترؤس اجتماع تنسيقي للدوائر التنفيذية في المحافظة إلى تكثيف جهودها لاستقبال الشهر الفضيل وتوفير أجواء رمضانية مميزة ومثالية للمواطنين.



وأوعز إلى لجان الصحة والسلامة العامة ومراقبي الأسواق في البلديات ودوائر الصحة والغذاء والدواء والصناعة والتجارة والبيئة والمواصفات والمقاييس تكثيف مراقبة الأسعار والمتابعة الصحية ومنع الاحتكار وتوفير السلع والمواد التموينية، واتخاذ إجراءات مرورية لمنع الاختناقات عبر منع الوقوف المزدوج والاغلاقات الجزئية في الطرق التي تشهد ازدحامات خاصة في أوقات الذروة.



ولفت العتوم إلى ضرورة تنظيم عمل الأسواق والبسطات والباعة المتجولين لمنع انتشارهم في الساحات والطرق العامة والتقيد بالمواقع المخصصة لهم أثناء عملية البيع، ومتابعة التقيد بتنفيذ الشروط الصحية في الخيم المخصصة لإقامة السهرات الرمضانية والحفلات لساعات متأخرة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة.



وطلب تشكيل لجان عمل على مدار الساعة؛ صباحية ومسائية لمتابعة الأمور المتعلقة بتوفير شروط الصحة والسلامة العامة للمواطنين، ومتابعة توفر المواد التموينية وتزويد المواطنين باحتياجاتهم اللازمة.



ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة حول صلاحية أي من المواد الغذائية وغيرها من المواد التموينية، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق كل من يثبت مخالفته للشروط الصحية.