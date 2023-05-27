حوارية حول الدستور الأردني بمركز شابات كفرنجة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات كفرنجة بمحافظة عجلون، اليوم السبت، ندوة حوارية حول المرتكزات الرئيسية للدستور الأردني.



وقال دكتور القانون الدولي العام الزميل رامي الأمير العمري، خلال الندوة التي شاركت بها طالبات جامعيات وناشطات مجتمعيات، إن الدستور الأردني الذي وضع في عام 1952 بعهد جلالة الملك طلال بن الحسين، طيب الله ثراه من الدساتير المرنة القابلة للتعديل.

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