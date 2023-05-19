عجلون: حركة سياحية نشطة في مركز الزوار والقلعة

الوكيل الإخباري - شهد مركز زوار عجلون والقلعة اليوم الجمعة حركة سياحية نشطة من قبل الزوار والمصطافين محلياً وخارجياً .

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وساهمت الأجواء الرطبة في زيادة الإقبال على عدد من المواقع السياحية مع عطلة نهاية الأسبوع للاستماع بجمال وسحر الطبيعة فيها.



وقال مدير سياحة عجلون محمد الديك أن المديرية تعمل وبشكل مستمر على تهيئة المواقع السياحية وتوفير الخدمات اللازمة من أجل إطالة مدة إقامة السائح والتمتع بالميزات الطبيعية والبيئية المتميزة والفريدة التي تمتاز بها المحافظة، مبيناً أن برنامج أردننا جنة أحد البرامج التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق التنمية.



ودعا الديك كافة مرتادي المواقع السياحية للتعاون مع الجهود التي تبذل للحفاظ عليها وحمايتها وعدم ترك المخلفات أو رمي النفايات فيها لتعكس الوجه الحضاري للمحافظة أمام زائريها من مختلف الجنسيات .