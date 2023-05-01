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الإثنين، 01-05-2023 10:18 م

حوارية حول العمل الحزبي في الرصيفة

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الوكيل الاخباري - نظّم حزب الائتلاف الوطني فرع الرصيفة اليوم الاثنين جلسة حوارية حول العمل الحزبي والسياسي في الأردن، بمشاركة قادة حزب الائتلاف الوطني في مقر الفرع في لواء الرصيفة بحضور مجموعة من الشخصيات الفاعلة في اللواء، وعدد كبير من أبناء اللواء.

وتحدث رئيس فرع الحزب في الرصيفة محمود الصالح حول عملية التحديث السياسي على الساحة الأردنية والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وما وصلت إليه التشريعات السياسية الجديدة التي اتسمت بسوية عالية من الشفافية والديمقراطية والتشجيع على الانخراط في العمل السياسي وعلى مختلف المستويات.

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