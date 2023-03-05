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الأحد، 05-03-2023 11:56 م

حوارية حول دور الإدارات المحلية في تعزيز التماسك المجتمعي في بيرين

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الوكيل الاخباري - نظمت بلدية بيرين الجديدة، بمحافظة الزرقاء، وبالتعاون مع مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني، اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان: "دور الإدارات المحلية في تعزيز التماسك المجتمعي"، في قاعة البلدية، ضمن أنشطة مشروع تواصل الهادف؛ لزيادة التواصل بين أعضاء مجالس الإدارات المحلية (مجلس المحافظة والمجلس البلدي).

وتحدث رئيس البلدية، وهبي الزواهرة، عن مسؤوليات المجلس البلدي وما يقع على عاتقه من أعمال خدمية وتنموية للمجتمع المحلي وما يواجهه من تحديات كل عام، خاصة مع عدم وجود موازنات كافية تمكنه من تنفيذ المشاريع كافة التي تحتاجها البلدية، خاصة في مجال دعم المجتمع المحلي وتمكينه.

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