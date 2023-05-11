الجمعة 12-05-2023
الوكيل الاخباري

حوار مفتوح في المتحف الوطني يسلط الضوء على تنمية الوعي الفني

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 29

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

ضبط شخصين بالزرقاء يمارسان طب الأسنان بمركبة "بكب" !

وفاتان و6 إصابات بحادث تدهور حافلة في عمان

أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

الحنيطي يزور كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة عشريني محترقة بإربد

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

نشاط علمي بعنوان العلاج الطبيعي بين العلم والمعتقد في البلقاء التطبيقية

الخميس، 11-05-2023 11:51 م

حوار مفتوح في المتحف الوطني يسلط الضوء على تنمية الوعي الفني

w


الوكيل الاخباري - سلط الحوار المفتوح، الذي جمع ناقد الفن التشكيلي الدكتور مازن عصفور ومدير المتحف الوطني للفنون الجميلة الدكتور خالد خريس، مساء اليوم الخميس في "مبنى وجدان الفني" في اللويبدة، حول "دور المتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية في تنمية الوعي الفني والثقافي في الساحة المحلية"، الضوء على علاقة الفنان والمثقف بالمكان وقدرته على مشاركة إبداعه بحريه مسؤولية.

الحوار الذي حضره، مندوباً عن وزيرة الثقافة، مدير معهد الفنون الجميلة الدكتور حسين دغيمات، يأتي ضمن جلسات الحوار المفتوح التي تدعمها وزارة الثقافة، سعياً للارتقاء بالذائقة الفنية للناس، وتفعيل الحوار الفني بين النقاد والفنانين والجمهور بشكل مباشر، حيث تغطي هذه الجلسات هموم ومشاكل الحركة الفنية المحلية، وتستهدف بصورة رئيسية قطاع الشباب لا سيما دارسي الفنون.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Dental-Services

ضبط شخصين بالزرقاء يمارسان طب الأسنان بمركبة "بكب" !

الدفاع المدني مع لوغو

وفاتان و6 إصابات بحادث تدهور حافلة في عمان

520237211631152605267

أنشطة وورش متنوعة بمراكز شبابية في إربد

w

الحنيطي يزور كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة

الدفاع المدني 4

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة عشريني محترقة بإربد

5202311173348878986877

نشاط علمي بعنوان العلاج الطبيعي بين العلم والمعتقد في البلقاء التطبيقية

أخبار متعلقة
4202330185141629622671

ورشة دولية عن استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة

www

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل للملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب

3202314164734652571760

الوطني لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع وفد دبلوماسي بحريني

4202319234624268383941

حوارية حول العمل الحزبي في الرصيفة

320231914112438660519

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

ba3246b009e6eebf68499de2c2c73f3e

توق : الفاقد التعليمي بعد كورونا وصل إلى 52 بالمئة