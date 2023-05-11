حوار مفتوح في المتحف الوطني يسلط الضوء على تنمية الوعي الفني

الوكيل الاخباري - سلط الحوار المفتوح، الذي جمع ناقد الفن التشكيلي الدكتور مازن عصفور ومدير المتحف الوطني للفنون الجميلة الدكتور خالد خريس، مساء اليوم الخميس في "مبنى وجدان الفني" في اللويبدة، حول "دور المتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية في تنمية الوعي الفني والثقافي في الساحة المحلية"، الضوء على علاقة الفنان والمثقف بالمكان وقدرته على مشاركة إبداعه بحريه مسؤولية.



الحوار الذي حضره، مندوباً عن وزيرة الثقافة، مدير معهد الفنون الجميلة الدكتور حسين دغيمات، يأتي ضمن جلسات الحوار المفتوح التي تدعمها وزارة الثقافة، سعياً للارتقاء بالذائقة الفنية للناس، وتفعيل الحوار الفني بين النقاد والفنانين والجمهور بشكل مباشر، حيث تغطي هذه الجلسات هموم ومشاكل الحركة الفنية المحلية، وتستهدف بصورة رئيسية قطاع الشباب لا سيما دارسي الفنون.

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