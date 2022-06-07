خبراء يناقشون آفاق الاستثمار بالطاقة المستدامة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط

الوكيل الاخباري - ناقش خبراء ومختصون في مجال الطاقة من الأردن وخارجه آفاق الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بهدف تعزيز التعاون الاقليمي في مجال التحول نحو الطاقة المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.



وبحث الخبراء خلال مشاركتهم بالندوة الحوارية الأولى التي عقدت في عمان اليوم لبحث سبل الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط موضوعات تتعلق بالتمويل والاستثمار في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

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