الإثنين 07-06-2021
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الإثنين، 07-06-2021 03:53 م

خبر هام للمسافرين بين الأردن وفلسطين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن عن استئناف العمل بنظام “الترانزيت” يوم الخميس من كل أسبوع على أن يكون موعد طائرة المسافر لا يتجاوز الساعة الثامنة من صباح الجمعة، ليكون السفر “ترانزيت” متاحا من الأحد حتى الخميس.
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وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون متاحا يوم الجمعة من كل أسبوع للراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بواقع 250 مسافرا، وبنفس الشروط والمعايير الصحية المتبعة .

ودعت جميع الفلسطينيين الراغبين في القدوم للضفة الغربية من أية دولة في العالم بضرورة التسجيل المسبق على منصة المطارات والمعابر الأردنية والحصول على الموافقة اللازمة “QR CODE”، مع ضرورة إجراء فحص “PCR” والحصول نتيجة خلو من الفيروس قبل الصعود إلى الطائرة.

وشكرت وزارة الخارجية والمغتربين الأردن، ملكا وحكومة وشعبا على جميع التسهيلات التي تقدمها أمام حركة وسفر الفلسطينيين.

 




 

 


 

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