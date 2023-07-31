خبير امني : يجب حبس كل من يرتكب هذه المخالفة

الوكيل الاخباري - اكد الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة أنه يجب أن يحبس كل من يقطع الإشارة الحمراء حتى ولو كانت المرة الأولى، مضيفاً أن الارتفاع بالغرامات "عادي جداً" لأن بها حفاظاً على أرواح الآخرين.



وأشار القضاة في تصريحات صحفية أن الموجبات التي أرادها المشرع من تغليط العقوبات وإضافات جديدة لنوعية المخالفات ورفع الحد الأعلى لبعض المخالفات الخطرة؛ لأنها تشكل خطراً على السلامة العامة وتتسبب بنتائج كارثية تبدأ بالوفاة وتنتهي إلى إصابات أخرى، مؤكداً أن القانون جاء للحد من النتائج الكارثية التي تتسبب بها السرعة وليس للجباية.

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