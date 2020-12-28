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الإثنين، 28-12-2020 04:19 م

دراسة عبرية أثارت الهلع

خبير زلازل يوضح للوكيل حول حقيقة زلزال كارثي بالمنطقة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الباحث والخبير في علم وشؤون الزلازل رئيس مرصد الزلازل الأردني السابق، الدكتور محمود القريوتي ان النشاط الزلزالي الذي يحدث في عدد من الدول المحيطة، هو نشاط اعتيادي كونه يحصل في منطقة صدع البحر الميت التحويلي.

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وقال القريوتي" لا توجد علاقة بين النشاط الزلزالي وتقلبات المناخ والطقس"،نافيا التنبؤ بذلك على المدى القريب والمدى البعيد.


ولفت أن الدراسات والابحاث الزلزالية تدل على ان اكثر المناطق تعرضا للنشاط الزلزالي هي مناطق صدع البحر الميت التحويلي وتشمل خليج العقبة، البحر الميت ، وادي عربة، طبريا، لبنان، غرب سوريا، وجنوب تركيا.


جاء تصريح القريوتي بعد دراسة رصدها "الوكيل الإخباري"، حيث تم نشرها عبر مواقع اخبارية حملت عنوان "دراسة عبرية : الدول المحيطة بالبحر الميت مهددة بزلزال كارثي في المستقبل القريب".

 

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