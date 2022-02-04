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الجمعة، 04-02-2022 07:08 م

خزنة البترا تحتفي باليوم العالمي لمكافحة السرطان

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الوكيل الاخباري - تحت رعاية الأميرة دينا مرعد، أضيء معلم الخزنة في مدينة البترا الأثرية باللون الأزرق، اليوم الجمعة، بتنظيم من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، احتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان.

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وقالت سمو الأميرة، بهذه المناسبة، إن "جائحة كورونا أثرت على الجميع بشكل عام، وعلى مرضى السرطان بشكل خاص، حيث كان لها الأثر الأكبر عليهم، إذ تعرضت خطط علاج مرضى السرطان إلى التأخير وتم إلغاء بعضها نتيجة للتركيز على الجائحة". ولفتت سموها إلى ضرورة مشاركة الجميع بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان، عبر إرسال رسائل الدعم والأمل لمرضى السرطان في جميع دول العالم.


وأضافت أن إضاءة مدينة البترا في هذا اليوم هو رسالة أمل من مدينة عريقة وأثرية إلى جميع مرضى السرطان الصامدين.


بدوره، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إنه لشرف كبير للوزارة أن تدعم اليوم العالمي لمكافحة السرطان، ومن خلال إضاءة خزنة البترا الأثرية، فإننا نرسل رسائل دعم وأمل لمرضى السرطان من خلال مملكتنا الحبيبة".


من جهته، بين رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أنه من خلال هذا الحدث العالمي، سترسل البترا رسالة أمل لكل مرضى السرطان في العالم، مشيرا إلى دعم السلطة لمثل هذه الحملات التي تسهم في الترويج لمدينة البترا بشكل كبير.


يذكر أن اليوم العالمي للسرطان هو مناسبة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان.

 




 

 


 

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