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الأحد، 08-05-2022 01:52 م

خسوف كلي للقمر في سماء العالم العربي الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - صرح الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/أم الدامي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، ان سماء العالم العربي ومن ضمنها الأردن ستشهد خسوفا كليا للقمر صباح يوم الاثنين القادم الموافق 16 أيار الحالي .

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وأشار مجاهد اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري"  إلى أن خسوف القمر سيكون جزئيا في ساعات الصباح في الشرق الأوسط ومعظم قارة افريقيا وأوروبا، بينما يشاهد الخسوف الكلي في كل المحيط الأطلسي وأمريكا الجنوبية والنصف الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يشاهد جزئيا عند طلوع القمر في فترة غروب الشمس في غرب الولايات المتحدة الامريكية وأواسط المحيط الهادئ.


ووفقا للحسابات الفلكية التي أجراها الفلكي عماد مجاهد، فسوف يبدأ ظل الأرض بالزحف على الجهة الشرقية من قرص القمر في تمام الساعة 05:27 صباح يوم الاثنين الاسبوع القادم الموافق للسادس عشر من شهر أيار الحالي بالتوقيت المحلي الصيفي للأردن، ثم يصل الخسوف مرحلة الذروة في تمام الساعة 07:11 صباحا، وفي هذه الساعة يكون قد احتجب كل قرص القمر، ثم يتراجع ظل الأرض عن القمر وينتهي الخسوف في تمام الساعة 8:55، وفي هذه اللحظة يكون القمر قد عاد لكامل انارته.


وتابع "لأن القمر يغيب في سماء العاصمة عمان في تمام الساعة 5:38 صباحا، أي بعد بداية الخسوف بمدة 11 دقيقة، لذلك يشاهد الخسوف في بدايته فقط في العاصمة عمان ولمدة 11 دقيقة فقط، ثم يغيب القمر وهو مخسوف بنسبة بسيطة".


وختم مجاهد تصريحه بالتأكيد على أن خسوف القمر من الظواهر الفلكية الطبيعية التي تحدث نتيجة وجود الأرض بين الشمس والقمر أي في الرابع عشر من الشهر القمري، بحيث تحجب الأرض اشعة الشمس من الوقوع على القمر فيحصل الخسوف.


 




 

 


 

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