لماذا تم اختيار ألمانيا لإجراء العملية الجراحية للملك ؟

الوكيل الإخباري - رصد- قال استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في الخدمات الطبية، الطبيب المقدم راكان اللوزي المرافق لجلالة الملك عبدالله الثاني في مستشفى بمدينة فرانكفورت الألمانية، الأربعاء، إن سبب إجراء العملية في ألمانيا، هو أن هذه الحالة من الحالات الصحية النادرة، منوهاً إلى أنه يوجد هناك طبيب واحد يجريها وهو الأول عالميا بعدد الحالات.



وأشار اللوزي إلى انه سبق وتخصص في هذه العملية بألمانيا في 2011 وباشر فيها عام 2017، حيث كان الهدف تكاتف الخبرات الأردنية والألمانية لإجراء العملية من قبل فريق طبي أردني وألماني.

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وقال: أجريت العملية أنا وطبيب ألماني.



وتابع، أن بعض المعدات والأجهزة المتطورة التي تم تطويرها خلال الفترة الحالية في ألمانيا وهي حديثة ولم نحصل عليها في الأردن بعد مما استلزم أن نجريها في ألمانيا. (المملكة)







